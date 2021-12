Türkiye Karate Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul başladı.

Kurulun açılışında Federasyon Başkanı Mehmet Kör öncülüğünde, divan kurulu seçildi. Divan kurulu üyelerinden Mucip Uludağ: “Birleri onbir, onbirleri yüz on bir, yüz on birleri bin yüz on bir yapan teşkilatımızın kurucu genel başkanı başta olmak üzere en son federasyon başkanımız Esat Delihasan ve bugüne kadar ahirete intikal etmiş tüm başkanlarımız, tüm emektarlarımız, tüm antrenörlerimiz, teşkilatımızın üyelerine Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı için aday olan Murat Delihasan, Aslan Abid Uğuz ve Ercüment Taşdemir için oylamaya geçildi.