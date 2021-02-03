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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 40 - Aksaray Belediyespor: 16

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Kastamonu Belediyesi GSK, Aksaray Belediyespor’u 40-16’lık skorla mağlup etti.

Spor 03.02.2021, 18:10
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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 40 - Aksaray Belediyespor: 16

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Kastamonu Belediyesi GSK, Aksaray Belediyespor’u 40-16’lık skorla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Aksaray Belediyesi GSK’yı konuk etti. Merkez Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı 21-8 Kastamonu Belediyespor’un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Kastamonu Belediyespor, farkı açarak Aksaray Belediyespor’u 40-16’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada sakatlıktan yeni kurtulan ve maç eksiği olan kaptan Serpil İskenderoğlu 6 golle oynarken, sahanın en skorer ismi ise 7 golle Sara oldu. Bir maç eksiğiyle 20 puanla 3. sırada bulunan Kastamonu Belediyespor, ligde çıktığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Artık hedef Rusya’dan galibiyetle dönmek

Kastamonu temsilcisi, galibiyetin ardından Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Ligi B Grubu 4. maçı için Rusya’ya hareket edecek. 9 Şubat’taki Hadball Clup Lada maçının ardından, 13 Şubat’ta ise Süper Lig’in 15. hafta mücadelesi olan Sivas Belediyespor’la evinde karşılaşacak. 20 Şubat’ta ise, ligin 16. hafta müsabakasında Konyaaltı Belediyesi SK ile deplasmanda karşılaşacak.

“Bizim için kolay bir maç oldu”

Maçın kendileri için kolay bir müsabaka olduğunu söyleyen Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, “Skordan da belliği olduğu üzere bugünkü maç biraz kolay geçti. Bizim için kolay bir maç oynamak iyi oldu. İyi olan bir diğer konu da maçtan sonra bir sakatlık olmaması. Bizim aslında aklımız hafta sonu oynayacağımız Lada maçında. Yarın Rusya’ya yoluculuk yapacağız, ondan sonra Lada maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Gençlerden kurulu oyuncularımız bu maçtan tecrübe kazandı”

Genç bir kadro ile ligde mücadele ettiklerini belirten Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılıç ise, “Biz, Aksaray Belediyespor olarak çok genç bir kadro ile mücadele ediyoruz. Kastamonu Belediyespor ile Aksaray Belediyespor takımları çok farklı kulvarların takımları. Biz, genç kadromuz ile ligde elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarının başlarında belli bir tecrübe kazandık. Bu maçta da ligin en güçlü takımı Kastamonu Belediyespor’a karşı genç oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdiler. Oyuncularımız zaman zaman aslında başarılı da oldular ama tabii ki çok güçlü ve çok üst düzey bir takım ile oynuyoruz. Oyuncularımız, bu maçtan çok önemli tecrübeler kazandılar. Biz, bundan sonraki maçlarda ligde kalmak için önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Kastamonu Belediyespor’a da hem Avrupa liginde hem de Türkiye liginde başarılar diliyoruz” diye konuştu.
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