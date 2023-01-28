Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 78 - Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: 59
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 21. haftasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 78-59 kazandı ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 21. haftasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 78-59 kazandı ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Fatma Öztürk xx, Alper Can Bozyel xx, Atakan Kaymak xx
İzmit Belediyespor: Esma Nur Engin x, Senay Zeybek xx 6, Nur Sezen Yavuz xx 9, Derya Kavak x 3, Deniz Aygül xx 6, Candide Öztürk xxx 16, Nuran Tutsak xx 6, Kardelen Gezgin xx 8, Betül Pehlivan xxx 12, Gabriela Marginean xxx 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 22, Çisem İncel xx, Özge Gonzalez x 3, Kübra Dicle x 6, Ceyda Necmiye Bekar x, Egesu Kurtyemez xx 10, Mikayla Amari Cowling xxx 14, Lal Kahraman x, Yağmur Gelmedi x 1, Seda Tabakçı x 1, Fatma Bengisu Ağın x, Sevgi Güleç xx 2
Başantrenör: Mithat Özciğer
1.Periyot: 11-15 (Alanya Belediyepor Antalya Güneşi GSK lehine)
Devre: 27-27 (Beraberlik)
3.Periyot: 49-41 (İzmit Belediyespor lehine)