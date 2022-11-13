Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Gelişim’i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 80-77 mağlup ayrıldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Gelişim’i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 80-77 mağlup ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Buğra Çağatay Savaş xx, Kubilay Serdar Duran xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 10, Nur Sezen Yavuz x 3, Derya Kavak x, Deniz Aygül xxx 17, Betül Erkoyuncu x, Kym Danae Royster xxx 17, Candide Öztürk x 1, Ezgi Manlacı xxx 9, Kardelen Gezgin xx 5, Betül Pehlivan xxx 15
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Fenerbahçe Gelişim: Elif İstanbulluoğlu xx 4, İrem Erdik xx 5, Doğa Adıcan xx 7, Ayşenaz Kurtuldum xx 9, Mina Dordevic xxx 20, Sudenur Akarpa x 3, Selin Rachel Gül xxx 15, Selen İrem Baş xx 8, Ayşe Yılmaz xx 9
Başantrenör: Ömer Buharalı
1. Periyot: 15-20 ( Fenerbahçe Gelişim lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 65-65