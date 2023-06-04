Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, tarihte ilk defa Dünya şampiyonu oldu

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, tarihinde ilk defa Dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonasını 6 madalyayla tamamladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nın son gününde erkekler +87 kilo ile kadınlar 53 kiloda mücadeleler yapıldı. Şampiyonanın son gününde Türkiye’yi temsil eden erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın madalya için mücadele etti. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Taşkın, ilk turda Tayland’dan Phannapa Harnsujin’i, ikinci turda ise Japonya’dan Mao Nishida’yı yenerek son 16’ya kaldı. Son 16’da Çin’den Ju Zuo’ya 2-0 mağlup olan Taşkın, şampiyonadan elendi.

Emre Kutalmış Ateşli’den bronz madalya

Erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli ise, Polonya’dan Mikolaj Szaferski’yi, Kazakistan’dan Ruslan Zhaparov’i ve Azerbaycan’dan Hamidreza Badrialiabadi’yi yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Meksika’dan Carlos Sensores ile karşılaşan Ateşli, rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Emre Kutalmış Ateşli: “Bu bir adımdı olimpiyatlar için”

Bronz madalya aldığı için gururlu olduğunu belirten Emre Kutalmış Ateşli, “Gönül isterdi ki altın madalya alayım. Yarı finalde pek istediğim gibi oynayamadım ama benim için güzel bir tecrübeydi. Güzel, zorlu maçlar yaptık. Bu bir adımdı olimpiyatlar için. İnşallah olimpiyatlara hedef koyduk. Olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Burası güzel bir puan kazandırdı. Önümüzdeki maçlara bakıp güzel bir şekilde devam etmek istiyorum” dedi.

Türkiye Tekvando Kadın Milli Takımı ilk defa Dünya şampiyonu

Türkiye, şampiyonayı 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya ulaştı. Türkiye Tekvando Kadın Milli Takımı, tarihte ilk kez Dünya şampiyonu oldu. Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncüsü olurken, Merve Dinçel şampiyonanın en iyi kadın tekvandocusu, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise en iyi kadın antrenörü seçildi.

Metin Şahin: “2024 Paris Olimpiyatları bizi beklesin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanarak Türkiye Yüzyılını başlattığını vurgulayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Biz de buradan bize her zaman, her zaman katkıları olan ve bizlerin bu durumda yıllardır gelmesinde emeği olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz tüm takım olarak ve dün göreve bugün göreve başlayan Doktor Osman Aşk bakanımıza da buradan takımca selam gönderiyoruz. Başarılarımız devam edecek Allahın izniyle. 2024 Paris Olimpiyatları bizi beklesin" diye konuştu.

Servet Tazegül: “Umarım devamı olimpiyatlarda gelir”

Türkiye’nin Erkek Milli Takımı’nın üçüncü olduğunu hatırlatan Erkek Milli Takım Antrenörü Servet Tazegül, “Takım halinde üçüncü olduk ve bayanlarda şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Uzun süredir madalya alamıyorduk. Dünya şampiyonalarında erkek takımı olarak. Bugün şeytanın bacağını kırdık ve umarım bunun devamı olimpiyatlarda gelir. Orada da birkaç sporcu takımı olimpiyatlara kota alıp tekrardan orada zirveye çıkmak istiyoruz” dedi.

Ali Şahin: “Bu başarıyı 2024 Olimpiyatlarına taşımak istiyoruz”

Uzun zamandır disiplinli ve programlı çalışmanın semeresini aldıklarını ifade eden Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, “Burada daha önce takımımız dünya ikincilikleri aldı. 2020 yılında Avrupa şampiyonu olduk hem erkek hem de kadın genel klasmanda. Fakat dünyada tekvando çok zirvede takip edilmesine rağmen biz de çalışmalarımızı bırakmadık. Planlı, programlı çalışmalarımıza devam ettik. Tabii hedef olimpiyatlardı. Bunun için Dünya Şampiyonası da bizim için önemli bir zirve. Bu zirveyi de Dünya Şampiyonası’nda olumlu geçirdik. Çok başarılı geçirdik. Bu başarıyı tabii sorumlu olarak 2024 Olimpiyatları’na taşımak istiyoruz. Bize moral verdi. Daha da sıkı çalışmamız gerektiğini gördük. İnşallah bu başarıyı oraya taşıyacağız. 2024 Olimpiyatlarında milletimizi, ülkemizi sevindireceğiz inşallah” diye konuştu.

Milli takımda Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular ise şöyle:

Altın - Merve Dinçel (49 kg), Nafia Kuş (+73kg), Hakan Reçber (63kg)

Bronz - Görkem Polat (54kg), Hatice Kübra İlgün (57kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)