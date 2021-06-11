Türkiye - İtalya Canlı Anlatım

CANLI ANLATIM

8' İtalya baskılı başladı. Milli Takım savunmadan çıkmakta zorlanıyor.

3' İtalya etkili geldi. Atılan uzun topta sağ kanattan savunma arkasına sarkan Berardi topu içeriye çevirdi. Topu kontrol eden Immobile'nin dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Türkiye - İtalya karşılaşması ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, İnsigne...

Dakika 2: Domenico Berardi sağ kanatta son çizgiye gelmeden topu ceza sahasına çevirdi. Ciro Immobile'nin ön direğe yakın bölgeden vuruşunda top yan ağlara gitti.

Dakika 4: A Milli Takımımız, İtalya topla yarı sahamıza geldiğinde, boş alan bırakmadan iyi pozisyon almaya çalışıyor.

Dakika 11: Zeki Çelik'ten savunma arkasına uzun bir top! Burak Yılmaz koştu ve sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Orada bizden kimse yok! Sonrasında Hakan Çalhanoğlu topu almak isterken faul yaptı.

Dakika 15: Manuel Locatelli'nin sert müdahalesinin ardından milli futbolcumuz Ozan Kabak kısa süre yerde kaldı ama korkulacak bir durumu yok.

Dakika 22: Lorenzo Insigne korneri kullandı, Giorgio Chiellini kafaya vurdu ama Uğurcan Çakır harika bir şekilde topu kornere çeldi.

Dakika 29: Burak Yılmaz topla buluşabilmek adına sürekli orta sahadaki takım arkadaşlarına koşu gösteriyor..

Dakika 34: Burak Yılmaz sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Yusuf Yazıcı'dan önce Gianluigi Donnarumma topu uzaklaştırdı.

Dakika 45: Roma Olimpiyat'ta ilk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

Dakika 46: A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı çıktı, Cengiz Ünder girdi. İtalya'da Alessandro Florenzi'nin yerine Giovanni Di Lorenzo oyuna dahil oldu.

Dakika 53: Domenico Berardi topu kale sahasına çevirdi. Merih Demiral'a çarpan top ağlarımıza gitti. Oldukça şanssız bir an.

Dakika 60: Kalemizde gördüğümüz şanssız gol biraz moralleri bozdu, bu dakikalarda paslaşmakta güçlük çekiyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz.

Dakika 66: Leonardo Spinazzola vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı. Sonrasında Ciro Immobile topu ağlara gönderdi.

Dakika 75: İrfan Can topu ceza sahasına havalandırdı. Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda top Donnaruma'da kaldı.