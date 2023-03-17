Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadın Basketbol Takımı ilk kampına giriyor

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadın Basketbol Takımı, 13-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit şehrinde düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi Ankara’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde ilk kampını gerçekleştirecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Kadın Basketbol Takımı, 20 Mart Pazartesi günü Ankara’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde ilk kampına girecek. Milli Takım Teknik Direktörü Özlem Şencan ve tüm teknik ekibin bir arada olduğu kamp programı 31 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Basketbol Milli Takımı, 2023 dünya şampiyonluğu konusunda da iddialı. Milliler, şampiyona öncesi toplam 3 hazırlık kampına girecek.

Federasyon Başkanı Kerim Vural, antrenmanlarına başlayacak olan TİESF Kadın Basketbol Milli Takımı’na verimli bir kamp dönemi geçirmelerini dileyerek, "13 Haziran’da, Yunanistan’ın Girit şehrinde başlayacak olan dünya şampiyonasında kızlarımızın elinden geleni yapacağını biliyorum. Şahsım ve federasyonumuz daima kızlarımızın arkasından. Millilerimizin bir kez daha göğsümüzü kabartacağından hiç şüphemiz yok. Kızlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TİESF Kadın Basketbol Milli Takımı şu oyunculardan oluşuyor:

"Çağla Aslan, Çağlanur Uzundurukan, Kübra Demir, Elif Çakırtaş,Büşra Çevik, Dilan Göçmeoğlu, Feyzanur Bal, Gülfer Tokatlı, Selin Çalışkan, Esin Bilgili, Viktoriya Koyuncu, İnci Göğer, Pelin Yılmaz, Beyza Nur Gümüş."