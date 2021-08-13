Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Adayı İlhan Çıtak: “Federasyonumuza ait en az 2 tane milli takım kamp tesisini bünyemize katacağız”

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu (TİESF) Başkan Adayı İlhan Çıtak, “Federasyonumuza ait en az 2 tane milli takım kamp tesisini bünyemize katacağız” dedi.

İlhan Çıtak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde TİESF Başkan adaylığını açıkladı. Çıtak, işitme engelli sporcularla beraber gerçekleştirilen basın toplantısında adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Okullarımızdaki başarılı öğrenci ve sporcuları teşvik edeceğiz”

İşitme engelli okulların yetersizliğine ve bu konuda bakanlıklarla temaslar kurulacağına değinen TİESF Başkan Adayı Çıtak, “İşitme Engelli okulların olmadığı illere okul açılabilmesi için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Spor Bakanlığı ile temaslar kuracağız. Bu illere okul kazandırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Okullarımızdaki başarı öğrenci ve sporcuları teşvik edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Kulis çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız”

İşitme engelli sporcularına ait kamp tesisi talebinde bulunacaklarını ve uluslararası müsabakaların düzenlenebilmesi için Dünya İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile görüşmelerin gerçekleşeceğini belirten Çıtak, “Federasyonumuza ait en az 2 tane milli takım kamp tesisini bünyemize katacağız. Ankara’da Altındağ, Çamlıdere, Kızılcahamam, Niğde’de Çamardı ve Bolu / Aladağ gibi yerlerde bu tesislerimizi yapmak için çalışacağız. Bunları yapabilmek için Spor Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin desteği çok önemli. Uluslararası müsabakaları ülkemizde yapmak için CISS (Dünya İşitme Engelliler Spor Federasyonu) ile gerekli temasları kuracağız. Kulis çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Delege faaliyetlerine hız vereceğiz” diye konuştu.

“Yeni kaynaklar oluşturacağız”

Sponsor ve medya anlamında çalışmaların yürütüleceğini aktaran Çıtak, “Sporcularımızın çalışmalarını ve başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için yazılı ve görsel medya ilişkilerimiz geliştireceğiz. Maçlarımızın ulusal kanallarda yayınlanmasını sağlayacağız. Televizyon, radyo, sosyal medya ve diğer medya iletişim birimleri ile ilgili olan koordinasyon sağlıklı bir şekilde kurulacak. Başarılı sporcuların haberlerinin yayınlanması, belgesel ve film yapımları için çalışmalar yürütülecektir. Sık sık özel röportajlar ve programlar yapılması sağlanacaktır. Sporcularımızın sürekli olarak gündemde kalması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Sponsorluk çalışmalarını artırarak sponsorluk faaliyetlerini geliştireceğiz. Yeni kaynaklar oluşturacağız. Sponsorlar aracılığıyla malzeme ve para ödülü miktarlarının artırılması sağlanacaktır. Başarılı sporcularımızın eğitim giderleri ve burs imkanları için sponsor katkısı için özel çalışmalar yapılacaktır” ifadelerini kullandı.