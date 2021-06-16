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Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi sporcusu Leyla Şanay’dan Türkiye ikinciliği

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Leyla Şanay, Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Spor 16.06.2021, 11:55
Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi sporcusu Leyla Şanay’dan Türkiye ikinciliği

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Leyla Şanay, Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda 45 kiloda Türkiye ikincisi olan Leyla Şanay’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Belediye olarak sporculara desteklerinin, kesintisiz olarak devam edeceğini ifade eden Çetin, "Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye İkincisi olan, 45 kiloda yarışan sporcumuz Leyla Şanay kızımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösterirken, Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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