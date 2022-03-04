banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Türkiye Halter Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nın ikinci gün seansında heyecan devam ediyor. Kırıkkale’nin ev sahipliğini yaptığı şampiyonada, 40 ve 45 kiloda dereceye giren kadın sporcular, madalyalarını aldı.

Spor 04.03.2022, 17:31
Türkiye Halter Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nın ikinci gün seansında heyecan devam ediyor. Kırıkkale’nin ev sahipliğini yaptığı şampiyonada, 40 ve 45 kiloda dereceye giren kadın sporcular, madalyalarını aldı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale’de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Halter Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 40 ilden katılan 400’ü erkek, toplam 690 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci seansında kadın sporcular, derece elde etmek için mücadele etti.

Kadınlar 45 kiloda yarışan Ezgi Kılıç, koparmada 61, silkmede ise 68 kilo kaldırarak 1’inci sırada yer aldı. Aynı kiloda yarışan diğer sporculardan İlayda Ertuğrul, koparmada 53, silkmede ise 63 kilo kaldırarak 2’nci oldu. Yarışmada 3’üncü olan Suna Türküsever ise koparmada 51, silkmede ise 56 kilo kaldırdı.

Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Aysu Bektaş, koparmada 40, silkmede ise 55 kilo kaldırarak 1’inci oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporculardan koparmada 40, silkmede ise 53 kilo kaldırarak 2’nci olurken, Şevval İnce ise koparmada 41, silkmede ise 51 kilo kaldırarak yarışmayı 3’üncülükle tamamladı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yarışmada dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de protokol üyelerine plaket taktim etti.

Şampiyonun açılış seremonisinde konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, halter sporunun Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye gelmesiyle birlikte ılıman sağlandığını söyledi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Olimpiyat sporlarına baktığımız zaman dünyanın büyük devletleri gelişmiş ülkeleri daha fazla madalya kazandığını görüyoruz. Halter, göğsümüzün kabardığı spor alanlarından bir tanesi, yaklaşık 30-35 yıllık bir mazisi var. Rahmetli büyük şampiyon Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye gelmesiyle bir süreç var. Türkiye’de halter sporu çok bilinmezdi. Naim Süleymanoğlu gibi büyük bir sporcunun Türkiye’ye gelmesiyle beraber bu alanda bir ılıman sağlandı. Onun antrenörlerinden bir tanesi de bizim beden eğitimi öğretmenimizdi. Bizim okulumuzdaki o beden eğitimi öğretmeni, mahalleye halter sporunun açılmasıyla beraber birçok şampiyon çıkarmıştır. Şimdi aranızda bulunan birçok antrenör benim çocukluk arkadaşım" dedi.

Federasyon Başkanı Ünlü ise şampiyonada destek sağlayan ilgili kurum müdürlerine teşekkür ederek, yapılan organizasyonun başarılı olduğunu belirtti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18