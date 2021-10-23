banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Talat Ünlü, düzenlediği basın toplantısında projelerinden ve hedeflerini açıkladı.

Spor 23.10.2021, 12:59
Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Talat Ünlü, düzenlediği basın toplantısında projelerinden ve hedeflerini açıkladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Ünlü, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Talat Ünlü, Türk halterini güçlendirmek için Türkiye Halter Federasyonu yönetimine talip olduğunu vurguladı.

Halter sporunu yaygınlaştırmak ve geliştirmek istediklerini belirten Talat Ünlü, “Arkadaşlarım ile bilgilerimizi ve tecrübelerimizi antrenör, sporcu, hakem ve kulüplerimizle paylaşarak omuz omuza vererek halter sporunu yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışacağız” dedi.

“Türk halterini dünya standartlarına çıkartacağız”

2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını işaret eden Talat Ünlü, “Şimdiye kadar olimpiyatlarda aldığımız başarıları, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını hedef koyarak, başarılı olmak ve Türk halterini hak ettiği yere getirerek istiyoruz. Türk Halterini dünya standartlarına çıkartacağız” ifadelerinde bulundu.

“Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını hızla arttıracağız”

Talat Ünlü, “81 ilimizde halter faaliyetini hayata geçirmek suretiyle halter sporunu yapmış ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan arkadaşlarımızla iş birliği yaparak, halter sporuna uygun ve yetenekli çocuklarımızı tespit ederek, halterin geleceği için en önemli kaynağımız olan altyapımızı oluşturacağız ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını hızla arttıracağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2