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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, genç sporculara gözü gibi bakıyor

Grekoromen güreşte Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şimdilerde genç sporculara şampiyonalara hazırlıklarında destek veriyor. Eroğlu, “Sadece onların başkanı değil, aynı zamanda eski başarılı şampiyon bir ağabeyleriyim” dedi.

Spor 19.02.2022, 14:33
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, genç sporculara gözü gibi bakıyor

Grekoromen güreşte Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şimdilerde genç sporculara şampiyonalara hazırlıklarında destek veriyor. Eroğlu, “Sadece onların başkanı değil, aynı zamanda eski başarılı şampiyon bir ağabeyleriyim” dedi.

Grekoromen güreşte başarıyı hedefleyen genç sporcular, hazırlıklarını Sarıyer ilçesinde yer alan Mersinli Ahmet Kireçci Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdürüyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da burada Uluslararası Yaşar Doğu-Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın hazırlık süreçleriyle ilgili İHA’ya bilgiler verdi. Sporculara her anlamda destek olduklarını ifade eden Eroğlu, “24-25 Şubat’ta Vehbi Emre, 26-27 Şubat’ta da Yaşar Doğu turnuvamız var. Dünyanın en büyük turnuvası olacak. Katılım sayısı çok yüksek, 600’e yakın güreşçi, idarecilerle birlikte toplam bin kişiye yakın misafirimiz olacak. Olimpiyat puan turnuvası olan, büyük bir turnuva. Dünyada 2 turnuva vardı, bunu biz aldık. 6 Kasım’da Ankara’da yapılan Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinde bu görevi bize layık gördüler. 2024 Paris Olimpiyatları’na kadar bu görevi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu yükün altından nasıl kalkacağını bilen Federasyon başkanıyım”

Sporcuların dertleri ve mutluluklarında her zaman yanlarında olacağını belirten Başkan Eroğlu, “Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi eski bir şampiyonunuz olarak, eskiden güreşiyorduk, artık güreştirelim. Eskiden başarıyorduk, şimdi başarılı kılalım. Alandan gelen bir kardeşinizim. Bütün sıkıntıları yaşamış, bununla nasıl mücadele edeceğini bilen, bu yükün altından nasıl kalkacağını bilen bir federasyon başkanıyım. Ben sadece onların başkanı değil, aynı zamanda eski başarılı şampiyon bir ağabeyleriyim. Kampa geldik, Bismillah dedik. Onların maddi ve manevi her zaman yanlarında olacağımı, bütün dertleri ile birlikte paylaşacağımı ve aynı zamanda mutluluklarıyla da her zaman yanlarında olacağımı yüzlerine söyledim. Başarılı olmaları için elimden ne gelirse her zaman yanlarındayım. Allah onların emeklerini zayi etmesin. Büyük devletimize, büyük milletimize ne kadar başarı kazandırsak, ne kadar şampiyonluk getirsek az. 2022 yılının hem federasyonumuza, hem güreş camiamıza, hem de bugün ter akıtan sporcu kardeşlerimize sonsuz başarılı geçmesi için dilekte bulunuyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. İnşallah madalyalarımız bol etsin” diyerek sözlerini noktalandırdı.

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