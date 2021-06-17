Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele eden milliler, turnuvanın ilk iki maçını puan alamadan bitirdi.Turnuvanın açılış maçını İtalya'ya karşı 3-0 kaybeden Şenol Güneş ve öğrencileri, ikinci maçta ise Bakü'de Galler ile karşılaşarak bu maçı da gol atamadan 2-0 mağlup tamamladı.



Oluşan puan tablosu sonrası 'Bizim Çocuklar'ın gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Milli takım gruptan nasıl çıkar?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

Tek şans Grubu üçüncü bitirmek

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü bitiren takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

En iyi üçüncüler nasıl belirleniyor?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.