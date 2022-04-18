Türkiye Gençler Basketbol Ligi: Düzce Atletik: 66 - Kepez Belediyesi: 47

DÜZCE(İHA) – Türkiye Gençler Basketbol Ligi Kızlar kategorisi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, Kepez Belediyesi Antalya 07’yi ağırladı. Düzce Atletik kendi evindeki maçı farklı kazanmasını bildi.

Türkiye Gençler Basketbol Ligi Kızlar kategorisi A grubu 13. hafta karşılaşmasında Düzce Atletik, kendi evinde Kepez Belediyesi Antalya 07 Basketbol’u ağırladı. Kalıcı Konutlar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Düzce Atletik hızlı başladı. Ardı ardına top çalarak yaptığı ataklardan sayılarla dönen Düzce Atletik ilk çeyreği de 20-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyundan düşen iki takımda sayı üretmekte zorlanınca Düzce Atletik, 7 sayı üretebilirken Kepez Belediyespor ise 8 sayı attı. Maçın ilk yarısı 27-24 Düzce Atletik’in üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Düzce Atletik yeniden oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Özellikle 3 sayılık atışlarda sağladığı isabetli atışlar yapan Düzce Atletik ayrıca hızlı hücumla pota altında sayıları kaçırmadı. Maçın 3. çeyreğinde ise Düzce Atletik’in ürettiği 27 sayıya karışan Kepez Belediyesi Antalya 07’nin 9 sayı üretmesi ile sona erdi. Son çeyrekte ise kepez Belediyesi Antalya 07 daha atak bir oyun ortaya koydu. Son çeyrekte Kepez Belediyesi Antalya 07’nin ürettiği 14 sayı üretirken Düzce Atletik 12 sayı üretti. Maç ise 66-47 Düzce Atletik’in galibiyeti ile sona erdi.

Asbaşkan Elif Sezer: "Elimizden geldiği kadar güzel işler yapmaya çalışacağız"

Maç sonrası açıklama yapan Düzce Atletik Basketbol Asbaşkanı Elif Sezer, "Bu sezon yeni bir başlangıç yaptık. Ancak kızlarımız bizleri mahcup etmediler. Onlar da azmettiler. Güzel bir sezon geçirdik diyebiliriz. Lige güzel bir başlangıç yaptık en azından. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar güzel işler yapmaya çalışacağız. Hedefimiz oyuncularımızın gelişimini en iyi şekilde en iyi yerlerde tamamlamasını sağlamak olarak açıklayabilirim" şeklinde konuştu.

Melike Gürbüz: "Takımıma güveniyorum"

Düzce Atletik oyuncusu Melike Nur Gürbüz ise "Bu maçı geride bıraktık. Beşiktaş maçına hazırlanmaya başlayacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz. Artık son maçlar. Ondan sonra play-offlar başlıyor. Takımıma güveniyorum. Her zamanki gibi oynarsak güzel bir sezon bitireceğiz İnşallah" diye konuştu.

Bu galibiyetle Düzce Atletik puan tablosunda 20 puanla 3. sıraya yükselirken Kerpez Belediyesi Antalya 07 ise 12 puanla son sırada kaldı. Ligin 14. ve son haftasında Düzce Atletik Beşiktaş ile İstanbul’da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde karşı karşıya gelecek.