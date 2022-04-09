Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik ’kara sayfa’, ’delice’ ve ’tehlik
Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik ’kara sayfa’, ’delice’ ve ’tehlikeli’ gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur."
Spor 09.04.2022, 17:04
Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik ’kara sayfa’, ’delice’ ve ’tehlikeli’ gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur."