Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik ’kara sayfa’, ’delice’ ve ’tehlik

Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik ’kara sayfa’, ’delice’ ve ’tehlikeli’ gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur."