Son Dakika
Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.
Spor 28.01.2023, 16:00
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.