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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Spor 28.01.2023, 16:00
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

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