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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz’ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz’ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.
Spor 12.03.2022, 13:10
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz’ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.