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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Spor 09.12.2022, 16:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

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