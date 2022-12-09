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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: “Sırp polisi ve askeri, Kosova topraklarına bir daha asla ayak basmayacak”
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.
Spor 09.12.2022, 16:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında her iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.