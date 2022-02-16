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Türkiye Futbol Federasyonu: "Murat Sancak’ı iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstan
Türkiye Futbol Federasyonu: "Murat Sancak’ı iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Spor 16.02.2022, 15:11
Türkiye Futbol Federasyonu: "Murat Sancak’ı iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."