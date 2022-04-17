Türkiye Futbol Federasyonu: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Servet Yardımcı’ya istifasını sunmuştur. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür ederiz."