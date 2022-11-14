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Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Spor 14.11.2022, 16:02
Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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