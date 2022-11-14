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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Spor 14.11.2022, 16:02
Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral’ın, kulübü Atalanta’nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.