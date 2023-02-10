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Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor’un ligden çekildiğini, ligden çekilmek isteyen Adanaspor’dan ise yazılı müracaat beklediklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor’un ligden çekildiğini, ligden çekilmek isteyen Adanaspor’dan ise yazılı müracaat beklediklerini söyledi.
Spor 10.02.2023, 16:53
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor’un ligden çekildiğini, ligden çekilmek isteyen Adanaspor’dan ise yazılı müracaat beklediklerini söyledi.