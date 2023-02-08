Türkiye Futbol Federasyonu: "Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA’ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde t

Türkiye Futbol Federasyonu: "Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA’ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"