Türkiye Futbol Federasyonu: "Farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. B

Türkiye Futbol Federasyonu: "Farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır."