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Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas’ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, ’masaya yumruk vurma’ ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür."
Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas’ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, ’masaya yumruk vurma’ ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür."
Spor 27.03.2022, 16:54
Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas’ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, ’masaya yumruk vurma’ ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür."