Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz."