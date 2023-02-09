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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz."
Spor 09.02.2023, 19:31
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz."