Türkiye Enduro ve ATV şampiyonları Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi’nde belli olacak

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kapadokya’da yer alan Soğanlı Vadisinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları bu hafta sonu ilk kez düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın son ayak yarışı, adrenalin ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Soğanlı Vadisi’nde patikalardan oluşan etaplarda ilk kez yarışacak olan endurocular, kaya, çamur, taş, su ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele edecek. Soğanlı Vadisi’nde spor, tarih ve turizmi bir araya getirdiklerini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Sezonun final ayağını Kapadokya’nın kapısı Soğanlı Vadisinde düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Spor turizmi kapsamında Soğanlı Vadisini ülkemiz ve dünya turizmine yeni bir destinasyon olarak kazandıracağız. İnşallah 2023 yılından itibaren birçok yerli ve yabancı turisti Soğanlı Vadisinde ağırlayacağız. Hafta sonu düzenleyeceğimiz şampiyona ile bunun ilk startını vereceğiz. Eşsiz bir coğrafyada Türkiye şampiyonları belli olacak. Bir tarafta heyecan ve adrenalin bir tarafta kültür ve sanatın bir arada olacağı organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Zorlu engellerle dolu yarışlar, 19 Kasım Cumartesi günü sıralama yarışı ile start alacak. 20 Kasım Pazar günü ise heyecan dolu yarış, sporcuların hem rakipleriyle hem de doğayla olan kıyasıya muhteşem mücadelesine şahitlik edecek. Kayseri yarışları; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, Gençler, Veteranlar ve Kadınlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında 2022 yılının şampiyonlarını belirleyecek.

’Spor, turizmin geleceğidir’ sloganıyla, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Soğanlı Vadisi’nde 20 Kasım Pazar günü saat 17.30’da Anadolu Ateşi dans gösterisi ile sanat ve spor severleri buluşturacak. Şampiyonada program ise şu şekilde:

19 Kasım Cumartesi

12.00 Magazin Startı (Yeşilhisar Belediyesi Önü)

13.30-15.30 Antrenman ve Sıralama

20 Kasım Pazar

11.00 Yarış Startı (Soğanlı Ören Yeri)

16.30 Ödül Töreni

17.30 Anadolu Ateşi Dans Gösterisi