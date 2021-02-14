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Türkiye dağ kayağı şampiyonası Trabzon’da yapıldı

Trabzon, 2021 Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Çaykara ilçesine bağlı Haldızen Yaylası’nda gerçekleştirilen Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası büyük ilgi gördü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof Dr. Ersan Başar, verdiği destek nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür etti.

Spor 14.02.2021, 17:59
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Türkiye dağ kayağı şampiyonası Trabzon’da yapıldı

Trabzon, 2021 Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Çaykara ilçesine bağlı Haldızen Yaylası’nda gerçekleştirilen Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası büyük ilgi gördü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof Dr. Ersan Başar, verdiği destek nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bir süre önce imzalanan protokol çerçevesinde, Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Trabzon’un Çaykara İlçesi Haldızen Yaylası’nda gerçekleştirildi. Trabzon’da ilk kez organize edilen şampiyona, sporcuların yanı sıra doğaseverlerden de büyük ilgi gördü.

Şampiyonaya, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Çaykara Kaymakamı Osman Çelikkol, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ayan ve çok sayıda sporcu katıldı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İlk kez düzenlendi

Ödül töreninde konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof Dr. Ersan Başar, Trabzon’da ilk kez böyle bir şampiyonanın düzenlendiğini belirterek, "2021 Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’nı Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldızen Yaylası’nda tamamladık. Bu şampiyona ülkemizdeki en önemli faaliyetlerden biridir. Şampiyona sonucunda milli takım sporcularının belirlenmesi de bizim için önem taşımaktadır. Şampiyonayı yaparken Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bizlere çok büyük destekleri oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer kurumlar da destek verdi. Özellikle bu bölge dağ kayağı açısından çok önemlidir. Sporcuların yetiştirilmesi, yine doğa sporları açısından doğa turizmine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Özellikle Haldızen ve Doğu Karadeniz’de bulunan bu bölgede kaymak için uygun alanlar karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı ilk defa böyle bir yarışma düzenlemiş olduk. Umarız burada dağ kayağı artık yapılan çalışmalarla daha da gelişerek istediği yere gelecektir. Genç sporcularımız Başkanımız Murat Zorluoğlu sayesinde buradan mutlu ayrılıyorlar. İlk defa bu bölgede yapılan etkinlikte bizleri yalnız bırakmadılar. Destek verdiler. Kendisine özellikle yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporcular ve kategorileri şu şekilde:

Büyük erkekler: 1. Ali Osma, 2. Emirhan Koç, 3. Miraç Gülrak.

Büyük kadınlar: 1. Yeliz Esen, 2. Gülşah Burcu Akpınar, 3. Dilara Yılmaz.

U20 erkekler: 1. Dorukan Kömür, 2. Ertuğrul Kaan, 3. Vahit Arıklı.

U18 erkekler: 1. Emirhan Karslı, 2. Emircan Akpınar, 3. Ahmet Uçgun.

U16 erkekler: 1. Emirhan Kars, 2. Batuhan Tayyar Kamçı, 3. Ahmet Tuğrul.

U18 kadınlar: 1. Ceren Ziyalar, 2. Sultan Dolunay, 3. Sıla Demir.

U16 kadınlar: 1. Sueda Sultan Evci, 2. Aleyna Gümüş, 3. Rana Tandoğan.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri; Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Çaykara Kaymakamı Osman Çelikkol, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ayan tarafından takdim edildi.
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