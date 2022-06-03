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Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı

FIVB Milletler Ligi’nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı.

Spor 03.06.2022, 20:01
Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı

FIVB Milletler Ligi’nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı.

Ankara’da oynanan FIVB Milletler Ligi’nin 9’uncu maçında ev sahibi Türkiye, rakibi Çin’i konuk etti. Maçın ikinci setinde bir grup taraftar ise Çin’i protesto etmek için Doğu Türkistan bayrağı açtı.

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