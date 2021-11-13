Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, G grubu 9. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sergii Boiko düdük çaldı.

Karşılşama A Milli Takım'ımızın 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekipte Olivero Jayce karşılaşmanın 33. dakikasında yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

A Milli Takım'ımızın golleri Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün ayağından geldi.

Bu skorla A Milli Takım'ımız gruptaki puanını 18'e yükseltti. Cebelitarık ise henüz puanla tanışamadı. Gruptaki bir diğer mücadele ise Norveç sahasında ağırladığı Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Takım gruptaki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

NORVEÇ’TEN GELEN HABER SEVİNDİRDİ

Averaj yakalamak isteyen Türkiye kritik virajda 6 gol buldu. Maç öncesi 15 puanda 3. sırada yer alan takımımız 17 puanlı Norveç’in 5 averaj gerisinde yer alıyordu. Norveç aynı saatte başlayan maçta sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına çıkan Türkiye, Cebelitarık karşısında aldığı 6 gollü zaferle puanları eşitledi ve Norveç’i averajla geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

Türkiye, Cebelitarık'ı 6 fark ile yenerek G Grubunda 2. sıraya yükseldi.