Türkiye Buz Pateni Milli Takımı’nın hedefi olimpiyat kotası almak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı Samsun’da çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım’ın hedefi ise kota alarak 2022’de Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’na katılmak.

İlkadım Buz Sporları Salonu’nda 7 sporcu 4 antrenör ile çalışmalarını sürdüren Artistik Buz Pateni Milli Takımı, eylül ayının sonunda Almanya’da düzenlenecek yarışmada olimpiyat kotası almak için ter dökecek. Birbirinden farklı yetenekte sporcuların bulunduğu kampta sporcular kota alabilmek için yoğun çalışıyor.

Geçen yıllara göre çok daha hazır hissettiklerini söyleyen Artistik Buz Pateni Olimpik Aday Sporcusu Burak Demirboğa, "Çalışmalarımıza Samsun’da devam ediyoruz. Türkiye’de en uygun koşullarda buza sahip olduğu için olimpiyat hazırlıklarına Samsun’da yapıyoruz. Geçen ayda çalışmalarımıza Rusya’da devam ettirmiştik. Önümüzdeki hedefimiz Almanya’da yapılacak olimpiyat eleme kotasında ülkemiz adına kota alabilmektir. Sonraki hedeflerimiz ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda olduğumuz yerden daha iyi yerlere çıkmak istiyoruz. Türkiye olarak çok yakınız kota almaya. Geçen yıllara göre çok daha hazırız ve iyiyiz" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ise, "Türkiye Buz Pateni Federasyonumuz yıl boyunca yürütülen buz pateni faaliyetleri sonucunda nitelikli, başarılı, performans gösteren sporcularımızı seçmelerle, dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonlarına hazırlıyoruz. Bu hazırlık sürecinde de kış olimpiyatlarına, Pekin’de düzenlenecek kış olimpiyatlarına kota yarışması niteliğinde olan Almanya’ya gönderilecek sporcuları hazırlıyoruz. İnşallah orada kotayı tutturabileceklerse, tabii ki biz tutturabileceklerini düşünüyoruz. Aday sporcularımız var bu noktada. Kış olimpiyatlarına katılacağız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Bu salona özellikle öğrencilerimizi, hobi amaçlı da olsa gelerek mutlaka tanışmalarını, bu sporla mutlaka buluşmalarını arzu ediyoruz. Buradan okullarımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve ailelere seslenmek istiyoruz" diye konuştu.

7 Eylül’de başlayan kamp 20 Eylül’de sona erecek.