Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı Burhan Kurtuluş hedeflerini açıkladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı Burhan Kurtuluş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı ve aynı zamanda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Op. Dr. Burhan Kurtuluş, federasyonun 17 Nisan Pazar Günü Ankara’da gerçekleştirileceği 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim süreciyle ilgili konuştu. Buz Pateni Federasyonu’nun 4 yıldır sağlık kurulu başkanlığını yürüten Kurtuluş, buz pateni sporunu sevdiğini ve şimdiye kadar bu spor dalında önemli bir başarı elde edilemediğini not düştü.

“Buz tesisi konusunda son 20 yılda büyük hamle yapıldı”

Amaçlarının buz pateni sporunu sevdirerek temsil sporu değil kürsü sporu haline getirmek olduğunu anlatan Kurtuluş, “Sporcu sayımızı artıracağız. Ülkemizde yeterli tesis olmasına rağmen dağılımda problem var. Büyükşehirlerde yetersiz, son zamanlarda buz tesisi konusunda son 20 yılda büyük hamle yapıldı. Mevcut 16 tesisimiz var Türkiye çapında fakat büyükşehirlerdeki tesis sayımız yetersiz. Amacımız bunları artırmak. Sporcu sayımızı artırmak, bu sporu tanıtmak, yaygınlaştırmak. Şu anda mevcut bin 500 tane sporcumuz var. Biz bunlardan bir olimpiyat veya dünya şampiyonasında madalya bekleyemeyiz. Bunun eğitimle de alakası var” dedi.

“Bu spor dalını sevdirmemiz gerekiyor”

Buz pateni sporu için imkanların kısıtlı olduğunu, sporcuların günde 5-6 saat çalışarak ancak dünya derecesi alınabileceğini açıklayan Başkan Adayı Kurtuluş, buz pateninin eğitimle entegreli bir şekilde hareket ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu spor öyle günde bir saat, iki saat antrenmanla olacak bir spor değil. Dünyada derece almamız için günde en az 5-6 saat çalışılması gereken spor. Eğitimden de geri kalmalarını istemiyor aileler. Eğitime de önem veriyorlar ama eğitimle beraber gitmiyor bu spor. Sporu eğitime uyduruyorlar. Bizim amacımız burada eğitimi spora uydurmak. Özellikle büyükşehirlerde spor okulları açarsak antrenman saatleri de ders saatleri de uyumlu bir şekilde sabah gidip hem sporunu, antrenmanını yapacak hem de dersini alacak. Günde 5-6 saat çalışırlarsa biz dünya çapında başarılar elde edebiliriz. Yaygınlaştırmamız gerekiyor bu spor dalını, sevdirmemiz gerekiyor. Bunun için de tanıtım ve reklama önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.