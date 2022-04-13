Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Avukat Reşan Gökhan Basan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Avukat Reşan Gökhan Basan, 21 Nisan’da yapılacak Seçimli Genel Kurul öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim süreciyle ilgili konuştu. Buz hokeyindeki aktif sporculuk kariyeri sonrasında Türk buz hokeyinin yakın takip takipçisi olduğunu söyleyen Basan, sporcu olduğu dönemlerde Türkiye’de sadece 1 buz pisti bulunduğunu, son 12 yıllık süreçte bunun 16’ya çıkarıldığını anlattı.

“Kaynak yönetimi konusunda zafiyet olduğunu düşünüyoruz”

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu’nun etkili ve yetkili kılınmasının en temel öncelikleri olduğunu belirten Basan, “Kulüplerimizin, ailelerimizin ve sporcularımızın tüm özverili çabalarına rağmen sporcu sayılarının, altyapının ve milli takımların gelişiminin arzu edilen seviyede olmadığını görüyoruz. Kaynak yönetimi konusunda zafiyet olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadeli başarı ve örnek spor federasyonu olma yolundaki vazgeçilmez değerlerimiz; üst düzey liyakat, doğru ve güçlü strateji, gerçekçi vizyon ve misyon olacaktır. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu’nun etkili ve yetkili kılınması en temel önceliğimizdir” dedi.

“Uluslararası düzeyde saygın bir ekosistem hedefliyoruz”

Avukat Reşan Gökhan Basan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Buz hokeyine emek veren tüm paydaşların sesi ve katkısını, ‘katılımcı yönetim’ felsefemiz çatısı altında, sporumuzun gelişimi için bir araya getirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi organize edilmiş müsabakalar, güçlü altyapı kurgusu ile gücün kulüplerimize geri verilmesi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş uygulamalar ile sürdürülebilir, rekabetçi ve adil gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde saygın bir ekosistem hedefliyoruz.“

Hedeflerine ulaşmak için buz hokeyinin geçmişi ile geleceğini birleştirebilecek bir yönetim kurgusu tasarlamaya özen gösterdiklerini hatırlatan Basan, Türk buz hokeyinin geleceğini değiştirmek üzere camialarını harekete geçmeye davet etti.