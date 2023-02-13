Türkiye Boks Federasyonu’ndan antrenör Görkem Durak’a teşekkür

Türkiye Boks Federasyonu, deprem sonrasında enkaz altından kalan 18 yaşındaki Yakup’la iletişim kurulması ve sonrasında çıkarılmasına yardımcı olan milli antrenör Görkem Durak için teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Boks Federasyonu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında göçük altından kalan 18 yaşındaki Yakup’la iletişim kurup sonrasında da çıkarılmasına yardımcı olan milli antrenör Görkem Durak’a teşekkür etti. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Yakup’la iletişim kuran ve çıkarılmasına yardımcı olan milli antrenörlerimizden Görkem Durak’a teşekkür ediyoruz. Biz kocaman bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verildi.