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Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinde bekleyiş sürüyor

Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinde mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı.

Spor 03.11.2021, 15:50
Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinde bekleyiş sürüyor

Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinde mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı.

Başkanlık için aday olan Selçuk Aydın’ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı başvurusu üzerine mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı. Boks Federasyonu Yönetimi buna karşılık Spor Tahkim Kurulu’na başvuru yaparak genel kurulun gerçekleşmesini istedi. Seçimler hakkında itirazlar sürüyor.

"Bakanlığın vereceği kararlar doğrultusunda biz de gereğini yapacağız"

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal, "Federasyon seçimlerinde adayların belli bir destek alması lazım. Bu aday arkadaşımız bu desteği alamamış. Bu ne şekilde tespit ediliyor? Bakanlıktaki sayım çerçevesinde seçime girip girmeyeceğin açıklanıyor. Bunlar 45 delegenin desteğini almaları gerekiyordu, bu desteği bulamadılar. Mahkemenin karşı tarafı hiç dinlemeden karar vermesini anlamıyorum. Akşama kadar bekleyeceğiz. Umarım bu sıkıntının sonunda iyi bir genel kurul yaparız. Biz mahkemeye itirazımızı yaptık. Sonuçlar iki tarafa da tebliğ edilecek. Tebliğ süresi en az 5-6 gün. Tahkim kurulundan çıkan sonuca baktığımızda, bizim bu genel kurulu yapmamıza herhangi bir sakınca olmadığını söylüyor. Federasyonlar bakanlığa bağlı kuruluşlardır. Bakanlığın vereceği kararlar doğrultusunda biz de gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

“Yapılan yanlışları belgeleriyle beraber Ankara 11. Asli Hukuk Mahkemesi’ne sunduk”

Mevcut yönetimin genel kurulu uygun şekilde düzenlemediğini belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, "Mevcut yönetim tarafından, süreç ana statüye uygun bir şekilde yürütülmedi. Bazı haberlerde bizim yeterli destek alamadığımız söyleniyor. Bizim bu süreçte ihtiyacımız olan 45 imza olmasına rağmen biz 71 tane destek yazısı toplayarak adaylık başvurusu yaptık. Daha fazlasını da alabilirdik. Ancak insanları tarafsız göstermek adına istemedik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan yanlışları belgeleriyle beraber Ankara 11. Asli Hukuk Mahkemesi’ne sunduk. Mahkeme de seçim sürecindeki yanlışları görerek genel kurulu durdurdu. Türkiye Boks Federasyonu’nu seçimlerinin daha adil bir ortamda yapılmasını istiyoruz. Yarışa girelim iyi olan kazansın. Mevcut yönetim camiamızı baskı altına almak istiyor. Algılarla insanları yönlendirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Adaylığımız birtakım haksızlıklarla engellenmeye çalışılmıştır”

Mahkeme kararlarının olmasına rağmen mevcut yönetimin tavrını eleştiren Başkan Adayı Selçuk Aydın, “Bizler boks camiasının neferleri olarak bir oluşum başlattık. Bu oluşum da birçok dünya şampiyonu, olimpiyat madalyası kazanmış arkadaşlarımız bizimle hareket ediyor. Bizim amacımız sadece boks camiasına hizmet etmek. Bunları yapabilmek için de demokratik bir şekilde seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istedik. Maalesef ki seçim sürecinde bizim adaylığımız birtakım haksızlıklarla engellenmeye çalışılmıştır. Mevcut yönetim mahkemeye itirazda bulundu ve ret cevabı aldı. Bizim buradan beklentimiz federasyonumuzun genel kurulunun kayyum tarafından yönetilmesi. Seçim sürecinin adil işlemesi. Biz Tahkim kurulunun bir kısmının iyi niyetli olmadığına inanıyoruz. Bizim burada yasa dışı bir şekilde adaylığımız engellendiği için durumu yargıya taşıdık. Dolayısıyla Tahkim kurulu mahkeme kararının üstünde değildir. Dün mahkeme kararı çıkmış olmasına rağmen bu insanları buraya toplayan federasyonu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizim adaylık başvurumuzu aldılar. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizden delege listesi istediler. Kesin delege listesi belli olmadan biz hayali delege oylarını toplayamazdık. Biz de kulüp yönetimlerinden destek yazıları aldık. Dolayısıyla bizim destek yazısı gibi bir problemimiz yok. Biz boks camiasının ta kendisiyiz” dedi.

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