Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda sezonun kapanış yarışları Alanya’da başladı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8. Etap Puanlı Yol Yarışları 500 sporcunun katılımıyla Alanya’da başladı. TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bugün hem burada birinci olmak isteyecekler hem de Türkiye genelinde birinci olmak için mücadele verecekler. Bu yarışlar milli takıma seçme ile ilgili çok önemli” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanış Yol Yarışı Alanya’da başladı. Yeşilöz Mahallesinde başlayan yarışların ilk startını TBF Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. İlk gün yarışları 78 kilometre genç erkekler ile 104 kilometre büyük erkekler ile başladı. Gün içerisinde 61 kilometrelik genç bayanlar ve büyük bayanlar, 51 kilometrelik 15 yaş altı kızlar ve erkeler ile 17 yaş altı kızlar yarışları tamamlanacağı öğrenildi. 500 sporcunun katıldığı 8. Etap Puanlı Yol Yarışlarının ikinci gününde kriteryum etapları tamamlanacak ve ardından ödül töreni düzenlenecek.

“Bu yarışlar milli takıma seçme ile ilgili çok önemli”

Yol bisikletinde sezonu Alanya’da kapattıklarını belirten TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, sezonun gayet güzel geçtiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından başlatılan Sporu Tavana Yayma Projesinde ellerini taşın altına koyduklarını ifade eden TBF Başkanı Müftüoğlu, bisikleti sevdirmek için büyük çalışma yaptıklarını söyledi. Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu ve heyecanlı bir ortam oluştuğunu vurgulayan TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, “Yarın kriteryum yarışlarıyla bitireceğiz. 500 civarında sporcu burada iki gün boyunca yarışacak. Büyük bir mücadele içerisinde herkes kendi kategorisinde yarışacak. Bugün hem burada birinci olmak isteyecekler hem de Türkiye genelinde birinci olmak için mücadele verecekler. Bu yarışlar milli takıma seçme ile ilgili çok önemli. Oyuncular milli takıma seçildikten sonra bir hedefimiz de olimpiyatlar. Olimpiyatlara gitmek için buralardan sporcuları seçiyoruz. Bu oyuncular milli takıma girmek için büyük çaba sarf ediyorlar” dedi.

“Bisiklet turizminden çok büyük gelir elde ediliyor”

Bisiklet yarışlarının hem tanıtım anlamında hem de gelir anlamında önemli olduğunu vurgulayan TBF Başkanı Müftüoğlu, “Alanya’nın, Antalya’nın ve ülkemizin tanıtımı ile ilgili gerçekten önemli çalışmalar yapıyoruz. Tüm sporlar tanıtım için önemli ama bisiklet tanıtım için çok farklı. Bisiklet turizmi, Avrupa’da dünyada çok önemli bir paya sahip. Bakanlığımız gençlik Spor bakanlığımız büyük bir hızla çalışıyorlar. Biz de ülke olarak ve şehrimiz olarak buradan pay almak istiyoruz. 12 ay yapılabilen bisiklet sporu ve turizmi inanılmaz bir paya sahip Avrupa’da 44 milyar, Euro 2016 rakamlarına göre. Bugün kruvaziyer turizmi dediğimiz 39 milyar. Bisiklet turizminden çok büyük gelir elde ediliyor. Biz bunun daha başındayız. Sadece sporcular değil, orta yaş ve yaşlı grup bisikletle ülke ülke dolaşıyor, geziyorlar” ifadelerini kullandı.