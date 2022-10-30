Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Kriteryum yarışlarıyla sona erdi. TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, "Çok güzel bir veledrom, Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesi. Konya’da da ülkemizi bundan sonra madalyaya götürecek bir tesisimiz var" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanış Yol Yarışları Kriteryum etabıyla Alanya’da sona erdi. 500 sporcunun katıldığı yarışlarının ikinci gününde kriteryum etapları ile tamamlandı. Büyük erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kadınlar, U12, U15 ve U17 kadın ve erkekler kategorilerinde sporcular mücadele etti. Kriteryum yarışlarında Büyük erkekler kategorisinde 43 kilometrelik parkuru Burak Abay birinci, Oğuzhan Tiryaki ikinci, Doğukan Arıkan ise üçüncü oldu. Büyük kadınlarda 33 kilometrelik parkuru Reyhan Yakışır birinci, Ayşe Çakır Şeker ikinci, Mehlika Elmalı ise üçüncülük elde etti.

Diğer kategorilerde sonuçlar ise şu şekilde: Genç erkeklerde Ramazan Yılmaz, genç kadınlarda Fatmanur Doğan, U12 erkeklerde Hüseyin Emir Solmaz, U12 kadınlarda Melikenur Kaya, U15 erkeklerde Ege Erülkü, U15 kadınlarda Emine Adanalı, U17 erkeklerde Emre Kaplan, U17 kadınlarda Emine Irmak Sezer birinci oldu.

“Ülkemizi bundan sonra madalyaya götürecek bir tesisimiz var”

İki gün boyunca güzel bir parkurda yarışların gerçekleştirdiğini belirten TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bugün de şehir merkezinde kriteryum yarışlarını yaptık. Yaklaşık 500 kişilik sporcumuz ile birlikte sezonu kapattık. Bir yıl boyunca bizlere büyük desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve biz bisiklet ailesine her zaman büyük destekler veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni yılda yeni şeyler olacağının müjdesini veren TBF Başkanı Müftüoğlu, “Olimpiyatlarda kalibrasyon yarışlarında mücadele edeceğiz. Veledrom açıldı bu yıl. Bilindiği üzere İslam oyunlarını yaptık. Çok güzel bir veledrom, Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesi. Konya’da da ülkemizi bundan sonra madalyaya götürecek bir tesisimiz var. Bu tesisi bizlere kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ayrıca bir teşekkür borcumuz var bisiklet ailesi olarak. Dağda, yolda ve uluslararası organizasyonlarda çok güzel bir yıl geçirdik. Bundan dolayı tüm bisiklet ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.