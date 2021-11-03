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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Emin Müftüoğlu seçildi
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Emin Müftüoğlu seçildi.
Spor 03.11.2021, 20:21
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Emin Müftüoğlu seçildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın konferans salonunda gerçekleşti. Emin Müftüoğlu ve Muhammet Berat Alphan’ın yarıştığı genel kurulda, 242 oyun 152’sini alan Emin Müftüoğlu, 5 yıl sonra yeniden federasyon başkanı seçildi. Diğer aday Muhammet Berat Alphan 86 oyda kaldı
Emin Müftüoğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
Fikret Hayali, Bahattin Akyön, Arif Öztan, Mehmet Samsa, Alper Önoğlu, Metin Cengiz, Mehmet Sarıtaş, Kenan Güler, Elif Merve Ertekin, Fatih Erdöl, Özgür Taylan Budak, Özhan Özgöbek, Bayram Keskin, Bülent Özçelik.