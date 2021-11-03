Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Emin Müftüoğlu seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın konferans salonunda gerçekleşti. Emin Müftüoğlu ve Muhammet Berat Alphan’ın yarıştığı genel kurulda, 242 oyun 152’sini alan Emin Müftüoğlu, 5 yıl sonra yeniden federasyon başkanı seçildi. Diğer aday Muhammet Berat Alphan 86 oyda kaldı

Emin Müftüoğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Fikret Hayali, Bahattin Akyön, Arif Öztan, Mehmet Samsa, Alper Önoğlu, Metin Cengiz, Mehmet Sarıtaş, Kenan Güler, Elif Merve Ertekin, Fatih Erdöl, Özgür Taylan Budak, Özhan Özgöbek, Bayram Keskin, Bülent Özçelik.