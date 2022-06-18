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Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında B. Konyaspor, Samsunspor’u 75-66 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.
Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında B. Konyaspor, Samsunspor’u 75-66 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.
Spor 18.06.2022, 18:01
Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında B. Konyaspor, Samsunspor’u 75-66 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.