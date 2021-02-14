Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 88 - Final Spor: 84
Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Final Spor’u 88-84 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Final Spor’u 88-84 mağlup etti.
Salon: Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir xx, Sertan Kırklar xx, Niyazi Yasin Kahraman xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz, xxx 9, Can Altıntığ x 5, Sertay Gürsu xxx 9, Mert Ulutaş xx 4, Horace Gilbert Spencer xxx 12, Uğur Dokuyan xx 3, Bora Hun Paçun xx , Sertan İbrahim Sarı xx, Hakan Şanlı xxx 8, Keshun Deion Sherrill xxx 38
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Final Spor: Christopher George Harris xxx 21, Terrell Glenn Allen xxx 16, Onur Sonsırma 4, Göktürk Gökalp Ural xxx 16, Ömer Faruk Ermat xx 2, Gurur Baybora xx 4, Murat Erensoy xxx 15, Doğancan Tokmak x, Emirhan Merdin x, Mustafa Kırcalı x, Alparslan Uruk xx 6, Volkan Aydın x
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 21-27 (Final Spor lehine)
Devre: 45-43 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)3. Periyot: 69-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)