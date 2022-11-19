Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 - OGM Ormanspor: 65
Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 70-65 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 70-65 mağlup etti.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Kerem Yılmaz xx, Mesut Öztürk xx, Özkan Talo xx
KBB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xx 6, Hakan Şanlı x, Desure Tyrone Buie xxx 16, Burak Can Dilmaç x 4, Cihan Amasyalı xx 7, İbrahim Yıldırım xxx 13, Yalım Olcay x, Mert Ulutaş xx 3, Murat Erensoy xx 7, Mete Tekçevik x 3, Eren Beyaz xxx 11
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
OGM Ormanspor: Ali Ulaş Peker x, Benoit Mbala Mendzana xx 8, Oğuzhan Tosun xx 13, Furkan Ayça xxx 13, Utku Yücedağ xx 2, Hazer Avcı xxx 8, Oktay Gürel x, Burak Erol xxx 10, Murat Atar x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 9
Başantrenör: Özgür Adıgüzel
1. Periyot: 12-16 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 34-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 51-42 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)