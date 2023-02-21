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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.
Spor 21.02.2023, 15:57
Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.