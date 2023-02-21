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Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.

Spor 21.02.2023, 15:57
Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini açıkladı.

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