Türkiye Atletizm Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Atletizm Vakfı’nın (TAV), Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşen 2021-2023 Olağan Genel Kurulu’nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye’de atletizmin geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1986 yılında kurulan ve amacı doğrultusunda çalışmalarını yürüten TAV’ın 19 Mart, Pazar günü yapılan Olağan Genel Kurulu’nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığı’nı İlhan Ağırbaş ve katipliğini Faruk Yaraş’ın yaptığı Genel Kurul toplantısında 2022 TAV Faaliyet Raporları ve Denetleme Kurulu raporları görüşülerek onaylandı.

Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, genel kurulda kuruluşunda yer alan Türk atletizminin evrensel düzeyde gelişiminin sağlanması ve atletizm kültürünün geliştirilmesi vizyonu ile Türk atletizmi için faaliyetlerini genişleterek güçlendirme kararı aldı. Cüneyt Koryürek Genç Atletlere Destek Programı, TAV Atletizm Ödülleri, N Kolay İstanbul Maratonu Spor Fuarı Katılımı ve Bağış Kampanyası, Ömer Besim Kır Koşusu-Kırmızı Eşofman Ödülleri gibi projelere devam eden Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, yeni dönem faaliyet programı için yıkıcı depremde etkilenen genç atletlere odaklı projeler, üniversitelerde atletizm panelleri, Türk Atletizminin Geleceği ile ilgili projeksiyonlar, yetenekli ve gelecek vadeden genç atletlere malzeme destekleri, atletler için pratik yabancı dil eğitimi, kadın antrenörlere ve kadın hakemlere yabancı dil eğitimleri, Atletizmi Geliştirme Akademisi, Medya Eğitimleri, Kişisel Gelişim Seminerleri, Atletizm Festivali, TAV YouTube kanalı açılması gibi projelerin planlaması konuşuldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile iş birliği içerisinde çalışmalarına devam edecek olan Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın yapılan seçim sonucunda TAV 2023 - 2025 Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu:

TAV Yönetim Kurulu

Başkan: İpek Özgüden Özen

Başkan Yardımcısı: Haldun Domaç

Genel Sekreter: Ayşegül Baklacı

Sayman Üye: Murat Ağca

Üye: Neşe Gündoğan

Üye: Salih Münir Yaraş

Üye: İzzet Türkkal

Üye: Şükrü Çaprazlı

Üye: Aslı Ergenç

TAV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Necati Çeteci

Rıza Erdal

Can Korkmazoğlu

Aycan Kurtcan

Ömer Yavru

Denetleme Kurulu

İlhan Ağırbaş

Nursel Gülay

Şefik Sivrikaya

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Rıdvan Doğan

Hasan Kasap

Ülkü Otay