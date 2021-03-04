Türkiye Alp Disiplini A Grubu yarışları sona erdi

Sarıkamış’ta düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları sona erdi. 10 ilden 70 sporcunun katıldığı yarışlar nefesleri kesti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde organize edilen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışların güzel bir havada yapıldığını söyledi.

Başkan Ali Oto, "Sarıkamış’a çok önem veriyoruz. Önemli bir ilçemiz, önemli bir dağımız. Çok güzel ağırlandık. Yarışmalar çok güzel geçti. Bundan sonra önümüzde Türkiye şampiyonası var. Bu arada gerçekten çok iyi bir sezon geçirdik. Pandemiye rağmen çok iyi yarışlar yaptık. Bütün kurallara uyduk. Hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda kazasız atlatılır” dedi.

Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. Ayak Yarışlarda dereceye giren sporcular şu şekilde:

12 yaş altı kızlar: 1-Naz Alaftargil, 2-Naz İrem Nuhoğlu, 3-Ecem Naz Çetin. 12 yaş altı erkekler: 1-Kerem Çalış, 2-Emin Dilik, 3-Murathan Öner. 14 yaş altı kızlar: 1-Duru Yıkıcı, 2-Yaprak Nur Seylan, 3-İrem Şahinoğlu. 14 yaş altı erkekler: 1-Umut Aktaş, 2-Emin Yağız Güller, 3-Burak Yüksel. 16 yaş altı kızlar: 1-Ayşenaz Göktaş, 2-Dilara Kaya, 3-Pınar Seylan. 16 yaş altı erkekler: 1-Miraç Eren Üstündağ, 2-Muaz Said Yenilmez ve 3-Emirhan Ayyıldız. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.