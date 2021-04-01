Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası’nda büyük başarı elde ettiler

Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası’nda dereceye giren Bilecikli sporcular ödüllendirildi.

Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası’na 46 ülkeden tüm kategorilerde toplam bin 590 sporcunun katıldığı müsabakalara Dodurga Spor Kulübü’nden gençlerde +78 kiloda Ali Osman Üstün altın madalya, 57 kiloda Alper Tuncay altın madalya, genç bayanlarda 46 kiloda Şüheda Yangın bronz madalya ve yıldız erkeklerde 45 kiloda Metehan İncesu bronz madalya kazandı.

Vali Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile Dodurga Spor Kulübü antrenörü Gökalp Yıldız, antrenör ve uluslararası alanda derece alan sporcuları ödüllendirerek, sporun, başta sağlık olmak üzere disiplin ve iyi çalışma alışkanlığını kazandırdığını söyledi. Branşlarında hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etme imkanına kavuşarak, hem kendilerini hem de ailelerini mutlu ettiklerini ifade eden Vali Şentürk, ’’Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bir dönemde şartları zorlayarak, bünyenizi diri tutabilmek adına antrenmanlarınızı yaparak, başarı çıtasını aşağı düşürmemek noktasında gayretlerinizi devam ettirdiğinizi, almış olduğunuz derecelerle gösteriyorsunuz. Bir sporu düzenli olarak yapmak bir başarıdır. Müsabakalara katılmak da ayrı bir başarıdır. Hedefimizi yukarıda tutacağız ve net ortaya koyacağız. Başarılı olup, inşallah bayrağımızı yurt dışında da her dalda temsil edecek noktaya gelirsiniz’’ diye konuştu.

Vali Şentürk, dereceye giren sporculara ve antrenöre, ödüllerini verdi.