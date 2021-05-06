Son Dakika
Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Önceki gün vefat eden Türker Arslan toprağa verildi. Cenaze namazına sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.
Spor 06.05.2021, 20:58
Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
SARI-KIRMIZILI CAMİA YALNIZ BIRAKMADI
Türker Arslan'ın Feriköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına; TMOK Başkanı Uğur Erdener, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, eksi başkanlardan Faruk Süren, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Türker Arslan'ın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.
(Ensonhaber)