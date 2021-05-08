Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için saygı duruşu yapıldı.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Arslan unutulmadı. İstiklal Marşı öncesinde Arslan için saygı duruşunda bulunuldu.