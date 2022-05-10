Turkcell’den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na tam destek

Sporun önemli destekçilerinden Turkcell, ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile olan iş birliğini, imza töreni ile yeniledi. TBESF ile omuz omuza çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun gücüyle engelli vatandaşlarımız için farkındalık oluşturmaya ve nice başarılara birlikte imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell, en özel spor yatırımlarından biri olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ana sponsorluğunu yeniledi. 2018 yılından bu yana TBESF’nin ana sponsoru olan Turkcell, gerçekleştirilen imza töreni ile engelli sporuna olan desteğini de sürdürmüş oldu. Turkcell’in İstanbul Küçükyalı’daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Turkcell Kurumsal iletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen ve başarılı yüzücüler Emine Avcı, Sümeyye Boyacı, futbolcu Serkan Dereli, tenisçi Fatih Karataş ve okçu Öznur Cüre katıldı.

Ergezen: "Turkcell, bizi hiç yalnız hissettirmedi"

Turkcell gibi Türkiye’nin gururu olan bir şirketin kendilerini desteklemesinin ve her zaman yanlarında olmasının kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen ise, “Turkcell’in bu desteği bizi her adımda daha da motive ediyor. Biz bu destekler sayesinde daha da güçleniyoruz. Daha ileri gitmek için de daha büyük gayret gösteriyoruz. Bizim için desteklerin en kıymetlisi emeğimizin, gayretimizin, tüm hayata tutunma azmimizin ne kadar kıymetli olduğunu fark edilmesidir. Bunu fark edenlerin başında da Turkcell geliyor. Bize verdikleri desteğin yanı sıra bizi hiç yalnız hissettirmedikleri için Turkcell’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Özbayraktar: “Farkındalık oluşturmaya ve başarılara devam edeceğiz’

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ilk ve tek ana sponsoru olduklarını dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, “Bu özel ve güzel iş birliğini yıllardır devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu imza töreninde aramızda olan, kendi branşlarında şampiyon sporcular, evlerinden çıkmakta sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlarımız için birer rol model konumundalar. Sporcularımız, neler başarabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Onlar bizlere liderlik yapıyor. Biz de Turkcell olarak onlara ne kadar destek olabilirsek, tüm engelli vatandaşlarımıza da o kadar destek olacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra da sporla ve sosyal sorumluluk projelerimizle engelli vatandaşlarımız için farkındalık oluşturmaya ve hep birlikte başarılara imza atmaya devam edeceğiz” cümlelerine yer verdi.