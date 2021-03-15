banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Enver Aysever
Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi

Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu

İlk kademesi Diyarbakır’da yapılan ve 35 takımın yarıştığı Turkcell Türkiye Kros Ligi’nin finali, dün Adana’da gerçekleştirildi. Büyük erkeklerde 10 kilometre, büyük kadınlar ve U20 erkeklerde 6 kilometre, U20 kadınlarda ise 4 kilometrelik parkurlarda koşulan Kros Ligi’nin final yarışmaları sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar da belirlendi.

Spor 15.03.2021, 17:06
1
Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu

İlk kademesi Diyarbakır’da yapılan ve 35 takımın yarıştığı Turkcell Türkiye Kros Ligi’nin finali, dün Adana’da gerçekleştirildi. Büyük erkeklerde 10 kilometre, büyük kadınlar ve U20 erkeklerde 6 kilometre, U20 kadınlarda ise 4 kilometrelik parkurlarda koşulan Kros Ligi’nin final yarışmaları sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar da belirlendi.

U20 erkeklerde Balkan şampiyonu Devrim Kazan, yarışı büyük farkla kazanırken takımı İstanbul BBSK’nın şampiyonluğunda da önemli rol oynadı. İstanbul ekibi, 47 puanla zirveye çıkarken, onu Fenerbahçe (73 puan) ve İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü (81 puan) takip etti. 35 takımın yarıştığı Kros Ligi finalleri sonrasında yapılan ödül töreninde kupaları takımlara teslim edildi.

Şampiyonada üçüncü olan İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada: “Ben şahsım olarak bu üçüncülüğü içime sindiremedim. Fakat milyonlarca lira bütçeli bu takımlara çok az puan farkıyla geçilmeyi normal karşılıyorum. Bizi geçen takımlara baktığımızda tamamı büyük takımlar ve atletizmde meşhur kulüplerimiz. Biz bu takımı kurarken birilerine örnek olur, birkaç iş adamı daha bu heyecanla kulüp kurar diye düşünmüştük. Ben eski bir milli atletim. Bu bir sevda işi, gönül işidir Hedeflerim arasında ithal sporcularında önünü keseriz düşüncem vardı. Burada ne kadar haklı olduğumu dün gördüm. Bizim sporcularımızın da en az onlar kadar güçlü ve nitelikli olduğuna şahit oldum.” diyerek iş adamlarının da taşın altına ellerini sokmalarını istedi.

Öztürk: “Türk evladının imkan verilirse neler yapabileceğini gösterdik”

Dünkü yarışlarda bizim sporcularımızın ithal sporcuları nasıl geçtiğini gördük diyen Öztürk; “İki yarışta da gördük ki; bu çocuklar doğulusuyla, batılısıyla bizim çocuklarımız. İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler. Benim gibi atletizm sevdalısı eski bir sporcunun kurduğu kulüp Türkiye üçüncüsü olabiliyorsa, burada sporcularımı çalıştıran antrenörlerimiz Bahattin İnce ve Erol Çoban’da alkışı hak ediyorlar. İki hocama da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Bundan sonraki hedefimizin de ne olduğunu sporcu kardeşlerim ve antrenör arkadaşlarım biliyorlar” diyerek çıtayı yüksek tuttu.

Sloganınız "Yerli, Temiz ve Milli Gençlik”

Sloganlarının "Yerli Temiz ve Milli Gençlik" olduğunu ifade eden Ali Öztürk Spor Kulübü Kulüp Başkanı Ali Öztürk; "Benimde kısıtlı imkanlarla kurduğum ve bugün bunun meyvelerini toplamak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunu tarif etmem mümkün değil. Sporcularımın tamamı Türk çocukları... Yani yerli ve milli. Bir çok büyük kulüple yarışıp üçüncü olmak, muhteşem bir duygu. Bireysel olarak Türkiye Şampiyonu çıkarıp milli takıma sokmanın hazzını yaşayan bilir. Bana bu mutluğu yaşattıkları için sporcu kardeşlerime ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Ali Öztürk Spor Kulübü olarak yarışlarda Hakan Buğanlı, Abdulhalık Çağıran, Nihat Birgin, Yunus Yalçın ve Mensur Özdemir ile yarıştık. İlerleyen dönemlerde sporcu sayımızda da artış olacaktır. Başarılarımızı da daha yukarılara çıkaracağız” diyerek büyük kulüplere gözdağı verdi.
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20