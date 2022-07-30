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Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 30.07.2022, 21:08
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.